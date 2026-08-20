«Επιστρέφει στην Πολωνία για λογαριασμό της Βιετσίστα Κρακοβίας ο Κουλούρης»

Πολωνικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ευθύμης Κουλούρης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Πολωνία για λογαριασμό της Βιετσίστα Κρακοβίας.

Ο Ευθύμης Κουλούρης έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα τον βρει, όπως όλα δείχνουν σε γνώριμα μονοπάτια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα, ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντα στην επιστροφή του στην Ekstraklasa, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Βιετσίστα Κρακοβίας.

🚨💣 Efthymis Koulouris zostanie nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków!



Grecki napastnik ustalił warunki kontraktu z krakowskim klubem. Dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Gwiazdorska umowa.



Koulouris podpisał wczoraj dokumenty i leci właśnie do Krakowa. Nawet dziś… pic.twitter.com/htEoorm62a August 20, 2026

Παρά το γεγονός πως μέχρι χθες τα ρεπορτάζ απέκλειαν μία ενδεχόμενη επιστροφή του Κουλούρη στην Πολωνία, αναφέροντας μάλιστα το ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ, αλλά και του ΠΑΟΚ, φαίνεται πως υπήρξε αλλαγή σκηνικού και έτσι ο 30χρόνος στραίκερ θα γίνει κάτοικος Κρακοβίας.

Μάλιστα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε τα έγγραφα χθες και σήμερα το πρωί πέταξε για την Κρακοβία, ενώ λέγεται πως ίσως μπορέσει και να συμμετάσχει στην προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 (ώρα Πολωνίας) σήμερα.

Θυμίζουμε πως ο Κουλούρης πέρασε δυο σεζόν στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν, όπου σε 84 συμμετοχές κατέγραψε 52 γκολ και 6 ασίστ.