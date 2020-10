Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 7-6 (11), 6-3 σε 2.08' τον Μπόρνα Τσόριτς στον 2ο γύρο του Vienna Open και "κλείδωσε" το Year-End No1 για το 2020 και για 6η φορά στην καριέρα του ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Πιτ Σάμπρας.

Ο Σέρβος "κλείδωσε" το Νο1 αλλά εάν ο Ράφα Ναδάλ δηλώσει συμμετοχή στο Sofia Open (7-14/11) μπορεί να παραταθεί η στέψη! Βέβαια εάν ο "Νόλε" πάρει τον τίτλο την Κυριακή δεν θα περιμένει την ... απόφαση του Ναδάλ αλλά θα είναι στο Νο1.

Το παιχνίδι είχε ένα συγκλονιστικό 1ο σετ αφού ο Μπόρνα Τσόριτς είχε στο τάι μπρέικ 4 σετ πόιντ αλλά δεν κατάφερε να πάρει το σετ το οποίο και κατέληξε με δυσκολία στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πλέον επόμενος αντίπαλος στους "8" για τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο νικητής του αγώνα του Χουρκάτς με τον Σονέγκο. Αυτή είναι η 39η νίκη του Τζόκοβιτς μέσα στο 2020 σε 41 παιχνίδια.

Οσκάρικο 1ο σετ στη Βιέννη!

Στο 9ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει 2 μπρέικ ποιντ για να προηγηθεί με 5-4 αλλά ο Τσόριτς θα ισοφαρίσει σε 5-5. O Κροάτης δεν θα φτάσει σε μπρέικ στο 11ο και ο Σέρβος θα το κερδίσει για το 6-5.

O Τσόριτς θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Ο Μπόρνα θα φτάσει 3 φορές σε σετ πόιντ αλλά ο Νόβακ δεν θα σβήσει και τις 3! Ο Τσόριτς σβήνει και αυτός σετ πόιντ του "Νόλε" (8-9) και φτάνει και σε 4ο σετ πόιντ!

Ο Τζόκοβιτς θα το σβήσει και αυτό (10-10) και θα φτάσει σε 2ο σετ πόιντ! Ο Κροάτης θα το σβήσει με άσο (11-11) αλλά ο Σέρβος έχει και 3ο σετ πόιντ και θα κερδίσει το σετ με 7-6 (11) σε 1.16'.

Ξανά νικητής ο "Νόλε"

Στο 2ο σετ, ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1. Στο 5ο γκέιμ ο Τσόριτς θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 3-2. Με άσο ο Τζόκοβιτς θα φτάσει στο 4-2 και εν συνεχεία στο 5-3.

Στο 9ο γκέιμ ο Κροάτης θα σβήσει ματς πόιντ του Σέρβου. Ο Νόβακ θα έχει και άλλο ένα ματς πόιντ στο 9ο και θα τελειώσει με μπρέικ το παιχνίδι στο 6-3.

Αυτή είναι η 4η νίκη σε ισάριθμα παινχίδια του Τζόκοβιτς επί του Τσόριτς και μάλιστα με 8-0 σετ!

Σε Σίνερ και Πόσπισιλ τα εισιτήρια!

Σ' άλλα παιχνίδια του 1ου γύρου που διεξήχθησαν την Τετάρτη ο Γιανίκ Σίνερ και ο Βάσεκ Πόσπισιλ πήραν τα εισιτήρια για τους "16".

Ο Πόσπισιλ επικράτησε με 7-5, 7-5 του συμπατριώτη του Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Από την άλλη, στη μάχη της νέας γενιάς, ο Γιανίκ Σίνερ κέρδισε με 7-6 (2), 6-3 τον Κάσπερ Ρουντ και θα μονομαχήσει για τους "8" με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Simply too good @DjokerNole pushes past Borna Coric 7-6 6-3 to reach the last eight at #ErsteBankOpen in Vienna. pic.twitter.com/X7h395Rxkf — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2020

@DjokerNole all but seals a record-equalling SIXTH year-end number 1 spot by reaching the @erstebankopen quarter-finalspic.twitter.com/7lu8zr1N5s — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2020

Four set point saves later @DjokerNole take the opening tiebreak 13-11 v Coric#ErsteBankOpen pic.twitter.com/nvYSkuEI44 — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2020