Την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2019 στη Ρώμη θα έχει την Δευτέρα η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε σε 1.22' με 6-2, 6-4 της συμπατριώτισσας της Μαρκέτα Βοντρούσοβα και θα παίξει την Δευτέρα στις 15:30 (Cosmote Sport 6) με την Σιμόνα Χάλεπ (Νο2) στον τελικό!

Από τη μία η Πλίσκοβα που είναι η νικήτρια του 2019 και από την άλλη η Χάλεπ που μετά από 2 χαμένους τελικούς, το 2017 και το 2018 στη Ρώμη ψάχνει τον πρώτο της τίτλο.

Ο τελικός θα είναι ο 2ος μέσα στη χρονιά για την Τσέχα η οποία κατέκτησε το τουρνουά του Μπρισμπέιν τον Ιανουάριο και ο 3ος για την Ρουμάνα που έπαιξε και κατέκτησε τους τίτλους σε Πράγα και Ντουμπάι.

H Χάλεπ διεκδικεί τον 22ο τίτλο της καριέρας της και η Πλίσκοβα τον 17ο.

Οι δυο τους έχουν παίξει 11 αγώνες και η Χάλεπ έχει 7 νίκες έναντι 4 της Πλίσκοβα. Σε τελικό έχουν παίξει μονάχα μια φορά το 2015 στο Ντουμπάι με νικήτρια την Σιμόνα ενώ σε χωμάτινη επιφάνεια έχουν από μια νίκη.

Η Πλίσκοβα κέρδισε το 2018 στη Μαδρίτη και η Χάλεπ το 2017 στο Roland Garros (ημιτελικός).

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Πλίσκοβα με 2 μπρέικ (3-1, 6-2) θα φτάσει εύκολα στην επικράτηση.

Στο 2ο η Βοντρούσοβα αρχίζει με μπρέικ (0-1), η Πλίσκοβα το παίρνει πίσω (1-1) και θα φτάσει και σε 2ο (4-2).

Η Βοντρούσοβα "απαντά" αμέσως με μπρέικ (4-3) και θα ισοφαρίσει σε 4-4. H Πλίσκοβα σβήνει μπρέικ πόιντ για το 5-4 και με μπρέικ θα φτάσει στο 6-4!

An INCREDIBLE game point from @KaPliskova ! #IBI20 pic.twitter.com/vInWzUamsI

Down-the-line winners don’t come much better than this!@VondrousovaM #IBI20 pic.twitter.com/sTEyZTCj6L

