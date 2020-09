Για τρίτη φορά στην καριέρα της η Σιμόνα Χάλεπ θα παίξει την Δευτέρα στον τελικό του Italian Open.

Η Ρουμάνα, που είναι στο Νο2 της κατάταξης, επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-4 της Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα στον ημιτελικό της Κυριακής στη Ρώμη και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό. Στο 3ο σετ η Ρουμάνα έφτασε στο 5-1 και η Ισπανίδα με 2 μπρέικ μείωσε σε 5-4. H Χάλεπ όμως θα κάνει μπρέικ και θα επικρατήσει με 6-4.

Η Σιμόνα Χάλεπ έχει φτάσει στον τελικό και το 2017 και 2018 αλλά είχε ηττηθεί από την Ελίνα Σβιτολίνα. Αντίπαλος της την Δευτέρα θα είναι μια εκ των Πλίσκοβα, Βοντρούσοβα.

Παράλληλα αυτός θα είναι και ο 3ος τελικός της Ρουμάνας για το 2020 αφού είχε παίξει στο Ντουμπάι και στην Πράγα και είχε κατακτήσει τους τίτλους.

Το παιχνίδι διεξήχθη με 1000 θεατές αφού οι διοργανωτές αποφάσισαν να βγάλουν εισιτήρια για τους ημιτελικούς και τους τελικούς.

The No.1 seed defeats Muguruza 6-3, 4-6, 6-4 in a truly enthralling encounter. pic.twitter.com/6SpXNxq8tg

. @Simona_Halep advances to the @InteBNLdItalia final!

The incredible winners keep coming from @Simona_Halep ! #IBI20 pic.twitter.com/2HJo7hQB4h

A fantastic backhand winner when it matters from @GarbiMuguruza . #IBI20 pic.twitter.com/5bIqXXZuvD

We’re going the distance in Rome!

.@GarbiMuguruza takes the second set 6-4 to force a decider in this high-quality @InteBNLdItalia semifinal.

Follow the action from the Foro Italico on the @WTA_insider Live Blog --> https://t.co/IRTxHITU8m pic.twitter.com/V0c298s9c3

— wta (@WTA) September 20, 2020