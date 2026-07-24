Το Μαρούσι αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν παραμονής του Γιώργου Καλαϊτζάκη, ο οποίος είναι στην αγορά και αναζητά την ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Να μην ενεργοποιήσει την οψιόν για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Καλαϊτζάκη αποφάσισε το Μαρούσι και ο παίκτης σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta είναι ελεύθερος. Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ πλέον είναι στην αγορά και βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας για τη συνέχιση της καριέρας του.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 24 αγώνες της Stoiximan GBL με το Μαρούσι έχοντας 6 πόντους μέσο όρο, 2.1 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά αγώνα σε 15:18 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προχωράει στον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά με στόχο να δημιουργήσει ένα σύνολο με αθλητικότητα, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος και τον μεγάλο ανταγωνισμό που προβλέπεται να υπάρχει τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, την Παρασκευή (24/7) αποκτήθηκε ο Ρόναλντ Μαρτς (33χρ., 1.96) που θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας των «βορείων προαστίων».

