Ο Αθλητικός Διευθυντής της Άρσεναλ, Άντρεα Μπέρτα, καλωσόρισε τον Έλληνα διεθνή, Χρήστο Τζόλη, στους Κανονιέρηδες.

Ο Άντρεα Μπέρτα υποδέχθηκε με... ένθερμο τρόπο τον Χρήστο Τζόλη στην Άρσεναλ! Ο Αθλητικός Διευθυντής των Gunners μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 24χρονο Έλληνα διεθνή, που αποκτήθηκε από την Κλαμπ Μπριζ.

Τα 40 εκατ. ευρώ που δαπάνησε ο λονδρέζικος σύλλογος αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Μπέρτα μέσω του X καλωσόρισε το... σπλάχνο του ΠΑΟΚ, του έπλεξε το εγκώμιο και έδειξε να πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη. Είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης που κινείται φυσικά στα αριστερά, αλλά είναι άνετος στην πρώτη γραμμή. Είναι εξαιρετικός και με τα δύο πόδια, ευδοκιμεί σε στενούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική ικανότητα. Ο Χρήστος έχει πετύχει εξαιρετικά γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν. Είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στην ομάδα μας. Είμαστε σίγουροι ότι ο Χρήστος θα συμβάλει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα απολαύσουν να τον βλέπουν να παίζει με τη φανέλα της Άρσεναλ».