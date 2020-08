Western & Southern Open: Με ανατροπή στον 38ο τελικό της η Αζαρένκα (vids)

Στον 38ο τελικό της καριέρας της θα παίξει το Σάββατο στη Νέα Υόρκη η Βικτόρια Αζαρένκα.

Η τενίστρια από την Λευκορωσία που είναι στο Νο59 και έχει φτάσει στο παρελθόν στο Νο1 απέκλεισε με ανατροπή με 4-6, 6-4, 6-1 την Τζοάνα Κόντα και θα διεκδικήσει τον τίτλο από την Ναόμι Οσάκα.

Η Αζαρένκα που έχει 20 τίτλους καριέρας έχει να κερδίσει κούπα από το 2016 στο Μπρισμπέιν. Η 31χρονη που έχει κατακτήσει 2 φορές το Australian Open θα παίξει για 4η φορά με την Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα έχει 2-1 νίκες. Το 2019 η Οσάκα θα επικρατήσει με 2-1 στο Roland Garros και το 2018 με 2-0 στη Ρώμη ενώ το 2016 θα κερδίσει με 2-0 στο Australian Open η Αζαρένκα.

Into her 38th WTA final! @vika7 defeats the No.8 seed Konta, 4-6, 6-4, 6-1. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/0W2XyyfGBN

A place in the final will be decided by a third set! @vika7 take the second set, 6-4.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/ArT2z4SkMU

— wta (@WTA) August 28, 2020