Western & Southern Open: Πρώτος τελικός στο 2020 για την Οσάκα (vids)

Στον πρώτο τελικό της για το 2020 και στον όγδοο της καριέρας της θα παίξει το Σάββατο στη Νέα Υόρκη η Ναόμι Οσάκα.

Η 22χρονη Ιαπωνέζα απέκλεισε με 6-2, 7-6 (5) την Ελίζ Μέρτενς στον ημιτελικό του Western and Southern Open και στον τελικό θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Κόντα με την Αζαρένκα.

Είναι ο πρώτος της τελικός για το 2020 αφού είχε φτάσει για τελευταία φορά στις 6 Οκτωβρίου 2019 στο Πεκίνο.

Η Ναόμι Οσάκα έχει πέντε τίτλους καριέρας εκ των οποίων οι δυο είναι το US Open του 2018 και το Australian Open του 2019.

Η Ιαπωνέζα με 2 μπρέικ θα φτάσει εύκολα στο 6-2 στο 1ο σετ, αλλά στο 2ο θα βρεθεί πίσω με 3-1 και θα δει την Μέρτενς να "σβήνει" ματς πόιντ στο 12ο γκέιμ. Με ψυχραιμία όμως στο τάι μπρέικ πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

She made her first ever @CincyTennis final @naomiosaka moves past Mertens, 6-2, 7-6(5). pic.twitter.com/FbLCrcrP2i

— wta (@WTA) August 28, 2020