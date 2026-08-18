Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για τη μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκσρθία καθώς η Κάνσας Σίτι αποχαιρέτισε τον Ισπανό επιθετικό.

Μετά από 1.5 χρόνο στο MLS, ο Μανού Γκαρθία επιστρέφει στον Άρη και μάλιστα η Κάνσας Σίτι ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έφτασε σε συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό για τη λύση του συμβολαίου του. Παράλληλα τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα. Είναι φανερό ότι πλέον το μόνο που απομένει για την επιστροφή του 28χρονου επιθετικού είναι η ανακοίνωση του Άρη και φυσικά η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη η οποία προβλέπεται προς τα τέλη της εβδομάδας.

Πέραν των συνθηκών επιστροφής του παίκτη οι οποίες δημιουργήθηκαν στις προηγούμενες ημέρες, ακολούθησε η ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Η επίσημη ανακοίνωση της Κάνσας Σίτι, είναι φανερό ότι, έδειξε πως απομένουν μόνο τα τυπικά μεταξύ του Άρη και του ποδοσφαιριστή για την ενεργοποίηση της συμφωνίας για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων και την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.