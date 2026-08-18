Οι Μαϊάμι Χιτ θέλουν «απεγνωσμένα» να κάνουν δικό τους τον Κλέι Τόμπσον, όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν.

Ο Κλέι Τόμπσον παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων στους Ντάλας Μάβερικς, με τους Μαϊάμι Χιτ να εμφανίζονται ως η ομάδα που θέλει περισσότερο από κάθε άλλη να τον αποκτήσει, εφόσον οι Τεξανοί προχωρήσουν σε buyout.

Το μέλλον του πολύπειρου σουτέρ στο Ντάλας εξακολουθεί να είναι αβέβαιο. Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Χιτ παραμένουν στην κορυφή της λίστας των ομάδων που περιμένουν από τους Μάβερικς να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Τόμπσον, ώστε να κινηθούν για την απόκτησή του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο Στάιν, υπήρξε απευθείας επικοινωνία μέσα στο φετινό καλοκαίρι ανάμεσα στον νέο πρόεδρο των Μάβερικς και τον Κλέι Τόμπσον σχετικά με το μέλλον του.

Παρότι το ενδεχόμενο buyout παραμένει στο τραπέζι, το Ντάλας έχει καταστήσει σαφές από τα μέσα Ιουνίου ότι προτιμά να βρει ομάδα για να ανταλλάξει τον Τόμπσον, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, αντί να προχωρήσει στην εξαγορά του συμβολαίου του. Να σημειωθεί ότι οι Μάβερικς έχουν αυτή τη στιγμή 16 standard συμβόλαια στο ρόστερ τους, ένα περισσότερο από το ανώτατο όριο που θα επιτρέπεται από τις 19 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα ο Τόμπσον, από την πλευρά του, έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνίζεται σε ομάδα που διεκδικεί τίτλους, καθώς στα 36 του θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε περιβάλλον πρωταθλητισμού.

Στο Μαϊάμι, πάντως, φαίνεται πως έχουν ξεκάθαρη προτεραιότητα. Όπως μεταφέρθηκε, οι Χιτ είναι «απεγνωσμένοι» να προσθέσουν τον Τόμπσον στο ρόστερ τους και εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν για την περίπτωσή του, είτε μέσω buyout είτε εξετάζοντας το ενδεχόμενο sign-and-trade με το Ντάλας.