Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λέφσκι - ΑΕΚ, το Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR και οι Galacticos
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League, αλλά και τα μεταγραφικά δεδομένα στις υπόλοιπες ομάδες της Super League.
Η πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για σήμερα (18/8) στις 22:00 και θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2, αλλά και σε ζωντανή περιγραφή από το Gazzetta.
Επιπλέον, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στις 21:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (21:00, ΣΚΑΪ, LIVE από το Gazzetta)
- Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport2, LIVE από το Gazzetta)
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