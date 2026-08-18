Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos, το Λέφσκι - ΑΕΚ και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League, αλλά και τα μεταγραφικά δεδομένα στις υπόλοιπες ομάδες της Super League.

Η πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για σήμερα (18/8) στις 22:00 και θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 2, αλλά και σε ζωντανή περιγραφή από το Gazzetta.

Επιπλέον, ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα, με το ματς ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Αστέρα AKTOR να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στις 21:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας