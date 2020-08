Με αφορμή το 20-0 του Νόβακ Τζόκοβιτς στο 2020 ο Νικ Κύργιος σχολίασε εκ νέου τον χαρακτήρα του Σέρβου τενίστα.

Ο Αυστραλός "πιάστηκε" από ένα σχόλιο Αμερικανού δημοσιογράφου στο twitter για τα κατορθώματα του "Νόλε" και σχολίασε:

«Είναι απίστευτος τενίστας. Ίσως ολοκληρώσει αήττητος το 2020, κανείς δεν μπορεί να του το πάρει αυτό. Δυστυχώς, όταν έπρεπε όμως να δείξει τις ηγετικές ικανότητες και την ταπεινότητά του, χάθηκε εντελώς. Οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι έχει ηττηθεί έτσι κι αλλιώς».

Hell of a tennis player. May go unbeaten in 2020, can’t take that away from him. Unfortunately when he was supposed to show some leadership and humility he went missing. Majority would say he has taken an L regardless. https://t.co/UjZ9LbHTj3

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 26, 2020