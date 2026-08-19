Ρέλβας: «Μας έλειψε το... άγγιγμα για τη νίκη, πιστεύουμε στην πρόκριση»

Όσα είπε ο Φιλίπε Ρέλβας μετά το 0-0 της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στη Σόφια.

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με 0-0 στη Σόφια κόντρα στη Λέφσκι, με τον Φιλίπε Ρέλβας να τονίζει μετά το παιχνίδι στην Cosmote TV ότι ένα... άγγιγμα μπροστά θα μπορούσε να είχε φέρει τη νίκη στην Ένωση, πιστεύοντας ωστόσο ότι στη ρεβάνς η ΑΕΚ θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση.

Όσα είπε ο Ρέλβας στην Cosmote TV:

«Κάναμε σε γενικές γραμμές ένα καλό παιχνίδι. Ισως μας έλλειψε κάτι να φύγουμε με τη νίκη. Στην άμυνα ήμασταν κλειστοί. Στην επίθεση κάναμε ευκαιρίες, αλλά έλλειψε το… άγγιγμα για να έρθει η νίκη. Είναι ξεκίνημα της χρονιάς. Και πέρυσι είχαμε παίξει παιχνίδια στα προκριματικά, αλλά ήταν διαφορετικά. Είναι δυνατός ο αντίπαλος. Έχει ποιότητα και παίκτες με προσόντα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να το πιστεύουμε για να πάρουμε την πρόκριση στην έδρα μας».

Αν έπαιξε ρόλο η έλλειψη ρυθμού στην τελική απόφαση; «Αυτό που μας έλλειψε είναι το τελευταίο… άγγιγμα. Η ομάδα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Έχουμε δρόμο να βελτιωθούμε. Στον επαναληπτικό θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας έκανε να νιώσουμε σαν να παίζουμε στην έδρα μας. Νιώθουμε πόσο πιστεύει το κλαμπ, ο κόσμος και εμείς την πρόκριση».