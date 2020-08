Με την 20η νίκη του σε 20 αγώνες μέσα στο 2020 ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Western and Southern Open της Νέας Υόρκης.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον 3ο γύρο με 6-2, 6-4 του Αμερικανού Τένις Σάντγκρεν και θα παίξει την Τετάρτη με τον Γερμανό Λέναρντ Στρουφ για μια θέση στα ημιτελικά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που ήταν καλύτερα όσο αφορά τον αυχένα του δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Αμερικανό και κράτησε και δυνάμεις για το επόμενο παιχνίδι του.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ που είχε 21 αβίαστα λάθη (10-11) και για τους δυο παίκτες ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πετύχει μπρέικ στο 1ο γκέιμ (1-0) και θα φτάσει στο 3-1.

Ο Σάντγκρεν θα μειώσει σε 3-2 αλλά ο Σέρβος με νέο μπρέικ θα κάνει το 5-2 και θα επικρατήσει με 6-2 εκμεταλλευόμενος το 3ο σετ μπολ!

Το 2ο σετ ανοίγει με μπρέικ (1-0) από τον "Νόλε" και θα φτάσει στο 2-0 και στο 3-1. Ο Σάντγκρεν μειώνει σε 4-3 και θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ. Ο Τζόκοβις θα το σβήσει για το 5-3.

Ο Σέρβος είχε 5 ματς πόιντ αλλά ο Αμερικανός τα "έσβησε" και μείωσε σε 5-4. Τελικά ο Τζόκοβιτς θα εκμεταλλευτεί το σερβίς του (6ο ματς πόιντ) για να πάρει το σετ με 6-4 και μαζί και τη νίκη σε 1.28'.

Στον άλλο προημιτελικό ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

20 not out in 2020! @DjokerNole stretches his winning streak with a 6-2 6-4 victory over Tennys Sandgren. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/7bMrRtj9gS — Tennis TV (@TennisTV) August 25, 2020