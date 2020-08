Μαρία Σάκκαρη για τη νίκη επί της Σερένα: «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα» (vid)

Ένα παιδικό της όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε την Σερένα Ουίλιαμς στο Western and Southern Open της Νέας Υόρκης και έγραψε ιστορία.

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση τις στις ΗΠΑ και είναι για 2η συνεχόμενη χρονιά στους "8" ενός πολύ δυνατού τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη που στα 25 της έχει κερδίσει και την Βένους αλλά πλέον και την Σερένα Ουίλιαμς και πλέον απέναντι στην Τζοάνα Κόντα από την οποία έχει πολύ ευχάριστες αναμνήσεις θα διεκδικήσει την Τετάρτη (00:00, Cosmote Sport 8) μια θέση στους "4"!

Αμέσως μετά από την μεγάλη της επιτυχία η Μαρία Σάκκαρη είπε μεταξύ άλλων:

«Ήταν ένα παιδικό μου όνειρο που έγινε πραγματικότητα.Είναι μια τεράστια παίκτρια και μια σπουδαία γυναίκα. Για μένα είναι πρότυπο. Πραγματικά την θαυμάζω. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον τρόπο που διαχειρίστηκα το παιχνίδι».

Δείτε το video με τις δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη:

"It's a dream come true... because she's a role model for me and for many other girls." @mariasakkari | #CInCyTENNIS pic.twitter.com/W1IcxgUscd

— wta (@WTA) August 26, 2020