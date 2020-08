Ελληνικός θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη στο Western and Southern Open της Νέας Υόρκης.

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με ανατροπή με 5-7, 6-7 (5), 6-1 την Σερένα Ουίλιαμς και έγραψε ιστορία!

Είναι δίχως αμφιβολία η νίκη της καριέρας της και η 9η απέναντι σε παίκτρια του top-10!

Με ψυχή, πάθος και καθαρό μυαλό η Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει στους "8" του Western and Southern Open και θα παίξει την Τετάρτη (00:00) με την Τζοάνα Κόντα για μια θέση τους "4"!

Τα χρειάστηκε η Σερένα!

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη ήταν αγχωμένη και είχε πολλά λάθη. Η Σερένα που δεν ήταν και στην καλύτερη της κατάσταση θα φτάσει στο 3-1 με μπρέικ και στο 4-1 με love service game.

Στο 6ο γκέιμ η Σάκκαρη θα "σβήσει" μπρέικ ποιντ και θα μειώσει σε 4-2. Η Μαρία πήρε πίσω το μπρέικ (5-4) και εκνεύρισε την Σερένα η οποία τα έβαλε με την διαιτητή η οποία την προειδοποίησε για το ρολόι των 25''.

Ανέβασε τον ρυθμό η Σάκκαρη και από το 5-2 ισοφάρισε σε 5-5! Η Ουίλιαμς θα κερδίσει το 11ο (6-5) και με μπρέικ θα κλείσει το σετ (7-5) σε 47'.

Πάθος, μυαλό και ισοφάριση!

Η Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) σ' ένα γκέιμ που η Ουίλιαμς ξεκίνησε με 2 άσους! Με love service game θα φτάσει στο 2-0 αλλά η Σερένα θ' απαντήσει με το ίδιο νόμισμα για το 2-1.

H Σάκκαρη θα φτάσει στο 3-1 και η Ουίλιαμς θα μειώσε σε 3-2 με love service game. Η Σερένα με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και στο 7ο γκέιμ αν και γύρισε από το 40-15 η Μαρία (40-40) έκανε το 4-3.

Με μπρέικ η Μαρία Σάκκαρη θα μειώσει σε 5-4 και θα μείνει ζωντανή και θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Θα κλείσει το γκέιμ με άσο η Αμερικανίδα για το 6-5 αλλά η Ελληνίδα θα οδηγήσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ! Με αβίαστο λάθος της Μαρίας η Σερένα θα κάνει το μίνι μπρέικ (2-1) και θα φτάσει στο 4-1. Με winner θα μειώσει σε 4-3 και με σφάλμα της Σερένα θα γίνει το 4-4!

Το 5-5 θα έρθει με νέο winner για την Ελληνίδα και θα φτάσει σε σετ πόιντ (6-5) και θα ισοφαρίσει σε σετ με 7-6 (5). Η Μαρία επέστρεψε από το 4-1 και ισοφάρισε με την βοήθεια του τάι μπρέικ.

Μπρέικ με την 8η για την Σάκκαρη!

Το 1-0 είναι για την Σάκκαρη στο 3ο σετ και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ.

Η Σερένα το "σβήνει" αλλά και το τρίτο της μπρέικ πόιντ αλλά η Σάκκαρη θα φτάσει και σε 4ο! Θα το "σβήσει" αλλά θα ακολουθήσει και 5ο!

Νέα ισοπαλία (40-40) και 6ο μπρέικ πόιντ! Νέα ισοπαλία (40-40) και δεν είναι δυνατόν και 7ο μπρέικ πόιντ το οποίο θα είναι και αυτό χαμένο! Το 8ο μπρέικ πόιντ είναι γεγονός και η Σάκκαρη θα φτάσει στο μπρέικ!

Τα 7 χαμένα ματς πόιντ και το 8ο της νίκης!

Η Σάκκαρη θα κάνει και νέο μπρέικ (4-0) και στο 5-0. Στο 6ο γκέιμ θα έχει διπλό ματς πόιντ αλλά η Σερένα θα το "σβήσει".

Δεν τα καταφέρνει και με την 3η η Σάκκαρη και θα έρθει και 4ο ματς πόιντ και 5ο και θα το "σβήσει" και αυτό η Αμερικανίδα. Άουτ και 6ο ματς πόιντ για την Ελληνίδα. Με winner η Σερένα θα το σβήσει και αυτό και θα πάρει το πλεονέκτημα.

Το λάθος της Σερένα θα δώσει το 7ο ματς πόιντ στην Μαρία αλλά θα έχουμε και νέα ισοπαλία (40-40)! Νέο πλεονέκτημα για την Αμερικανίδα η οποία θα μειώσει σε 5-1!

Η Σάκκαρη με το 8ο ματς πόιντ θα φτάσει στη νίκη!

Το πρόγραμμα των προημιτελικών της Τετάρτης: 18:00 Μέρτενς-Πεγκούλα, 20:00 Οσάκα-Κονταβέιτ, 22:00 Τζαμπέρ-Αζαρένκα, 00:00 Κόντα-Σάκκαρη.