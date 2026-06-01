Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, Τζέικομπ Χάτσον ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Παίκτης του Ηρακλή θα είναι ο απόφοιτος του Northern Iowa για τη σεζόν 2026-27 «ψηλώνοντας» την ομάδα κατά... 211 εκατοστά.

Ο λόγος για τον Τζέικομπ Χάτσον, ο οποίος έκλεισε την τρέχουσα χρονιά στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με τη φανέλα της Όρμανσπορ, έχοντας κατά μέσο όρο 15.5 πόντους και 6.6 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Jacob Hutson που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2002 στην Edina της Minnesota. Έχει ύψος 2,11 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.

Έπαιξε μπάσκετ στο Edina High School της πόλης καταγωγής του και η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε από το Loyola (IL), όπου έμεινε τρία χρόνια (2020-2023). Στη συνέχεια μετακόμισε στο Northern Iowa, από το οποίο αποφοίτησε, έπειτα από δύο σεζόν (2023-2025).

Η τελευταία του χρονιά (2024-2025) στο πανεπιστήμιο ήταν η καλύτερη, μετρώντας 11,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 32 αναμετρήσεις.

Πρώτη του επαγγελματική ομάδα ήταν τη φετινή αγωνιστική περίοδο (2025-2026) η KK Rabotnicki AD Skοpje, με την οποία είχε 19,2 πόντους, 11,2 ριμπάουντ, 3,2 κοψίματα και 1 κλέψιμο σε έξι παιχνίδια. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Α2 της Τουρκίας, με τη φανέλα της Ormanspor Genc Ankara, πετυχαίνοντας 15,5 πόντους και προσθέτοντας 6,6 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 αγώνες.»