Ηρακλής: «Γέμισε» τη ρακέτα με Τζέικομπ Χάτσον
Παίκτης του Ηρακλή θα είναι ο απόφοιτος του Northern Iowa για τη σεζόν 2026-27 «ψηλώνοντας» την ομάδα κατά... 211 εκατοστά.
Ο λόγος για τον Τζέικομπ Χάτσον, ο οποίος έκλεισε την τρέχουσα χρονιά στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας με τη φανέλα της Όρμανσπορ, έχοντας κατά μέσο όρο 15.5 πόντους και 6.6 ριμπάουντ.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Jacob Hutson που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2002 στην Edina της Minnesota. Έχει ύψος 2,11 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.
Έπαιξε μπάσκετ στο Edina High School της πόλης καταγωγής του και η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε από το Loyola (IL), όπου έμεινε τρία χρόνια (2020-2023). Στη συνέχεια μετακόμισε στο Northern Iowa, από το οποίο αποφοίτησε, έπειτα από δύο σεζόν (2023-2025).
Η τελευταία του χρονιά (2024-2025) στο πανεπιστήμιο ήταν η καλύτερη, μετρώντας 11,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 32 αναμετρήσεις.
Πρώτη του επαγγελματική ομάδα ήταν τη φετινή αγωνιστική περίοδο (2025-2026) η KK Rabotnicki AD Skοpje, με την οποία είχε 19,2 πόντους, 11,2 ριμπάουντ, 3,2 κοψίματα και 1 κλέψιμο σε έξι παιχνίδια. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Α2 της Τουρκίας, με τη φανέλα της Ormanspor Genc Ankara, πετυχαίνοντας 15,5 πόντους και προσθέτοντας 6,6 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 αγώνες.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.