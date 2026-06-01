Οι Μέμφις Γκρίζλις θέλουν τον Τσετ Χόλμγκρεν και μάλιστα φέρεται να έχουν έτοιμο το «πακέτο» του trade για την βραδιά του draft.

Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές στις βραδιές του draft. Trades, συμφωνίες και πολλές ανακατατάξεις στα ρόστερ των ομάδων.

Δεν αποκλείεται να το δούμε και στο φετινό διήμερο της διαδικασίας του draft (23-24 Ιουνίου) στο Barclays Center του Μπρούκλιν.

Τουλάχιστον και βάσει των όσων αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι ομάδες που θα εμπλακούν σε πρώτη φάση είναι οι Μέμφις Γκρζίλις και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο λόγος; Η επιθυμία των Γκρίζλις να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Τσετ Χόλμγκρεν. Και για να το κάνουν αυτό είναι έτοιμοι να «θυσιάσουν» την επιλογή τους στο νούμερο «3» του draft.

Συγκεκριμένα οι Γκρίζλις θα προσφέρουν στους Θάντερ το νούμερο «3» το οποίο αναμένεται να είναι ο Κάμερον Μπούζερ, τον Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ και τον Σάντι Αλντάμα.

Και όλα αυτά για να κάνουν δικό τους τον Χόλμγκρεν.,όπως επίσης τις επιλογές των Θάντερ στο νούμερο «12» και στο νούμερο «17» της φετινής διαδικασίας, μαζί μ' ένα μελλοντικό draft pick.

Οι Θάντερ θα λάβουν

Το νούμερο «3» του draft - Κάμερον Μπούνερ

Τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ

Τον Σάντι Αλντάμα

Οι Γκρίζλις θα λάβουν