Έστω και δύσκολα μετά από 1.56' η Ελίζ Μέρτενς επικράτησε με 7-5, 7-6 (4) της Κριστίνα Πλίσκοβα στον ημιτελικό του Prague Open και θα διεκδικήσει την Κυριακή την κούπα από την νικήτρια του αγώνα της Χάλεπ με την Μπέγκου.

Η Μέρτενς έπαιξε για τελευταία φορά σε τελικό τον Φεβρουάριο του 2019 στη Ντόχα όπου και είχε κατακτήσει τον τίτλο απέναντι στην Χάλεπ!

Οι δυο παίκτες πάλεψαν έως το φινάλε για το εισιτήριο και η Πλίσκοβα προηγήθηκε με 4-2 στο τάι μπρέικ! Η Μέρτενς όμως έφτασε στο 6-4 και πήρε και το παιχνίδι!

She defeats Kristyna Pliskova in two tight sets, 7-5, 7-6(4). pic.twitter.com/YD5UsCJw2T

No.3 seed @elise_mertens moves forward into the @tennispragueopn final!

A perfectly placed lob by @elise_mertens #PragueOpen2020 pic.twitter.com/u4IIVdz6ob

One set in the books for @elise_mertens She takes the opener 7-5.#PragueOpen2020 pic.twitter.com/VEWTZI5AAk

— wta (@WTA) August 15, 2020