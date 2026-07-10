Τα νούμερα του Κιλιάν Μπαπέ στο φετινό Μουντιάλ «πιάνουν» μονάχα τη μυθική επίδοση του Γκερντ Μίλερ το 1970!

Ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα γκολ για τον Κιλιάν Μπαπέ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι και αν είδε τον Γιασίν Μπόνο να πιάνει το πέναλτί του στο πρώτο ημίχρονο; Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ξανά εκεί για την ομάδα του και με απίθανο πλασέ στο 60' άνοιξε το δρόμο για την πρόκριση (2-0) επί του Μαρόκου και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Έφτασε έτσι τα 8 γκολ στο τουρνουά (20 συνολικά), όσα δηλαδή και ο Λιονέλ Μέσι, ενώ παράλληλα μετράει και τρεις ασίστ, δηλαδή άμεση συμμετοχή σε 11 γκολ της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν.

Τα νούμερά του φυσικά προκαλούν... δέος και μας γυρίζουν πίσω 56 ολόκληρα χρόνια, στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Τότε, ο σπουδαίος Γκερντ Μίλερ είχε κατορθώσει να έχει συμμετοχή σε 13 γκολ της Δυτικής Γερμανίας, πετυχαίνοντας ο ίδιος 10 και μοιράζοντας άλλα 3, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Μάλιστα, στην εν λόγω διοργάνωση συμμετείχαν μόλις 16 ομάδες και όχι 48 όπως στη φετινή, με τον Μίλερ να αγωνίζεται σε 6 παιχνίδια, μαζί με τον μικρό τελικό, όπου κατάφερε δυο χατ-τρίκ. Ο Μπαπέ δεδομένα θα τον περάσει (σσ σε αγώνες), ενδέχεται όμως να καταρρίψει και αυτό το απίθανο ρεκόρ και να γίνει ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ σε μια διοργάνωση!