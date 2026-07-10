Γαλλία - Μαρόκο: «Κάηκε» το Παρίσι μετά το τέλος του ματς (vid)

Γαλλία - Μαρόκο: «Κάηκε» το Παρίσι μετά το τέλος του ματς (vid)
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Η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο με 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Μετά το τέλος του ματς επικράτησε το... αδιαχώρητο στους δρόμους του Παρισιού.

Η Γαλλία... πέρασε, το Παρίσι... κάηκε! Οι Τρικολόρ κέρδισαν με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και πήραν το εισιτήριο για τους «4».

Μετά τη λήξη του ματς, η γαλλική πρωτεύουσα, πήρε... φωτιά. Γάλλοι και Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους για διαφορετικούς λόγους. Οι μεν για να γιορτάσουν, οι δε για να ξεσπάσουν.

Φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι, βανδαλισμοί, σπασμένα αυτοκίνητα και συγκρούσεις κυριάρχησαν, σε μια εικόνα χάους γι' άλλη μια φορά στην «Πόλη του Φωτός».

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