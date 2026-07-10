Η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο με 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Μετά το τέλος του ματς επικράτησε το... αδιαχώρητο στους δρόμους του Παρισιού.

Η Γαλλία... πέρασε, το Παρίσι... κάηκε! Οι Τρικολόρ κέρδισαν με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και πήραν το εισιτήριο για τους «4».

Μετά τη λήξη του ματς, η γαλλική πρωτεύουσα, πήρε... φωτιά. Γάλλοι και Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους για διαφορετικούς λόγους. Οι μεν για να γιορτάσουν, οι δε για να ξεσπάσουν.

Φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι, βανδαλισμοί, σπασμένα αυτοκίνητα και συγκρούσεις κυριάρχησαν, σε μια εικόνα χάους γι' άλλη μια φορά στην «Πόλη του Φωτός».

Paris🇫🇷 right now 💔



Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl July 9, 2026

Scènes de liesse à Châtelet à Paris après la victoire de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/ksaUf3o15c — Luc Auffret (@LucAuffret) July 9, 202