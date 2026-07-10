Γαλλία - Μαρόκο: «Κάηκε» το Παρίσι μετά το τέλος του ματς (vid)
Η Γαλλία... πέρασε, το Παρίσι... κάηκε! Οι Τρικολόρ κέρδισαν με 2-0 το Μαρόκο με τα γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και πήραν το εισιτήριο για τους «4».
Μετά τη λήξη του ματς, η γαλλική πρωτεύουσα, πήρε... φωτιά. Γάλλοι και Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους για διαφορετικούς λόγους. Οι μεν για να γιορτάσουν, οι δε για να ξεσπάσουν.
Φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι, βανδαλισμοί, σπασμένα αυτοκίνητα και συγκρούσεις κυριάρχησαν, σε μια εικόνα χάους γι' άλλη μια φορά στην «Πόλη του Φωτός».
Paris🇫🇷 right now 💔
Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl— RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026
Scènes de liesse à Châtelet à Paris après la victoire de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/ksaUf3o15c— Luc Auffret (@LucAuffret) July 9, 202
🚨 CAOS TOTAL EN PARIS— Manutinho (@GxlDeManutinho) July 9, 2026
Decenas de personas salieron a las calles para “celebrar” la victoria de Francia ante Marruecos en el Mundial: coches invadidos, calles bloqueadas, mobiliario destrozado y enfrentamientos.
ESTO ES UNA LOCURA ☠️ pic.twitter.com/J819BkziBn https://t.co/eHBoLDc5h7
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