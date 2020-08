Prague Open: Η Μέρτενς έβαλε τέλος στα όνειρα της Μπουσάρντ (vids)

Τέλος στα όνειρα της Τζίνι Μπουσάρντ για πρόκριση στα ημιτελικά του Prague Open έβαλε η Ελίζ Μέρτενς.

Η Βελγίδα επικράτησε με 6-4, 1-6, 6-4 της Καναδής στον προημιτελικό και το Σάββατο θ΄αντιμετωπίσει την Κριστίνα Πλίσκοβα για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

Αυτός θα είναι ο πρώτος ημιτελικός της για το 2020. Όσο αφορά την Μπουσάρντ επιστρέφει στην Αμερική για να προετοιμασία για το Western and Southern Open αλλά και για το US Open.