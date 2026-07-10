Γαλλία - Μαρόκο: Το τετ-α-τετ του Μπαπέ με τον Κλοπ (vid)
Μπαπέ-Κλοπ σε συνάντηση... τιτάνων! Η Γαλλία λύγισε με 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου περιμένει την Ισπανία ή το Βέλγιο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Μπλε, Κιλιάν Μπαπέ, είχε ένα ευχάριστο... πηγαδάκι με τον Γιούργκεν Κλοπ.
Οι δυο τους τα... είπαν για λίγο σε πολύ καλό κλίμα, προτού ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίσει τους πανηγυρισμούς με τους συμπατριώτες του για τη μεγάλη πρόκριση στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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