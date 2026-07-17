Ολυμπιακός: Ρόλο στην ακαδημία για τους Πάουλο Νόγκα και Φρανσίσκο Βελέζ σύμφωνα με τους Πορτογάλους
Πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι ο άλλοτε πρόεδρος της Γκιμαράες, Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο θα έχει ρόλο στρατηγικού συμβούλου στην ομάδα και ήδη ο Πορτογάλος έχει βάλει τις πινελιές του στους Πειραιώτες.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Πέδρο Μοράις, τόσο ο Πάουλο Νόγκα όσο και ο Φρανσίσκο Βελέζ ντε Λίμα θα έχουν βασικό ρόλο στην ακαδημία καθώς ο πρώτος έχει αναλάβει το πόστο του διευθυντή της ακαδημίας ενώ ο δεύτερος θα είναι συντονιστής.
Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι οι δύο τους έχουν ήδη σηκώσει μανίκια στον σύλλογο και έχουν ενταχθεί στα εν λόγω πόστα τους προκειμένου την εξέλιξη της ακαδημίας.
Paulo Noga e Francisco Velez de Lima entraram na estrutura do Olympiacos como diretor e coordenador da academia, respetivamente. Os dois portugueses juntam-se a António Miguel Cardoso e já estão em funções ⚽️ pic.twitter.com/x8PjegubVA— Pedro Morais (@PedroGMorais) July 17, 2026
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