Ολυμπιακός: Ρόλο στην ακαδημία για τους Πάουλο Νόγκα και Φρανσίσκο Βελέζ σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Ολυμπιακός: Ρόλο στην ακαδημία για τους Πάουλο Νόγκα και Φρανσίσκο Βελέζ σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Νότης Χάλαρης
Ολυμπιακός: Ρόλο στην ακαδημία για τους Πάουλο Νόγκα και Φρανσίσκο Βελέζ σύμφωνα με τους Πορτογάλους

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Ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο έχει πιάσει ήδη... δουλειά στον Ολυμπιακό και σύμφωνα με τους Πορτογάλους, έχει δώσει βασικό ρόλο για την ακαδημία στους Πάουλο Νόγκα και Φρανσίσκο Βελέζ.

Πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι ο άλλοτε πρόεδρος της Γκιμαράες, Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο θα έχει ρόλο στρατηγικού συμβούλου στην ομάδα και ήδη ο Πορτογάλος έχει βάλει τις πινελιές του στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Πέδρο Μοράις, τόσο ο Πάουλο Νόγκα όσο και ο Φρανσίσκο Βελέζ ντε Λίμα θα έχουν βασικό ρόλο στην ακαδημία καθώς ο πρώτος έχει αναλάβει το πόστο του διευθυντή της ακαδημίας ενώ ο δεύτερος θα είναι συντονιστής.

Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι οι δύο τους έχουν ήδη σηκώσει μανίκια στον σύλλογο και έχουν ενταχθεί στα εν λόγω πόστα τους προκειμένου την εξέλιξη της ακαδημίας.

     

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