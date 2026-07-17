Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη σημερινή του προπόνηση, με τους Κωττά και Χατσίδη να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Με πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή (17/7) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στους πρώτους επίσημους αγώνες της σεζόν.

Στα θετικά νέα της ημέρας, οι Κωττάς και Χατσίδης συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες που βρίσκονταν στο ιατρικό δελτίο της ομάδας, οι Σορετίρε και Ελουστόντο ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Η προπόνηση ξεκίνησε με rondo, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Λίσι δούλεψαν στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Αύριο, Σάββατο (18.07) ο Δικέφαλος του Βορρά θα προπονηθεί το πρωί στο προπονητικό του κέντρο.