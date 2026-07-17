Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Στέφανος Τζίμας μετά από μήνες απουσίες, με τη Μπράιτον να μοιράζεται φωτογραφίες στα social media.

Χαμόγελα για την Μπράιτον, καθώς ο Στέφανος Τζίμας πάτησε και πάλι χορτάρι, μετά από μια δύσκολη περίοδο αποθεραπείας που κράτησε περίπου επτά μήνες.

Ο 19χρονος Έλληνας συμμετείχε ξανά σε προπόνηση των «γλάρων», με τον αγγλικό σύλλογο να μοιράζεται δύο φωτογραφίες από τους λογαριασμούς που έχει στα social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Stef is back out on the grass».

Να θυμίσουμε πως ο Τζίμας είχε τραυματιστεί στις 3 Δεκεμβρίου, στην πρώτη του παρουσία ως βασικός στην Premier League απέναντι στην Άστον Βίλα. Τότε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης αναγκάστηκε να αποχωρήσει, όταν τραυμάτισε το δεξί του γόνατο. Έκτοτε ακολούθησε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης...