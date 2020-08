Συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις της στην Πράγα η Τζίνι Μπουσάρντ.

Η Καναδή τενίστρια που πήρε wild card για να συμμετάσχει στο Prague Open έδειξε την Πέμπτη (13/8) ότι αντέχει στα δύσκολα και είναι ήδη στον προημιτελικό του τουρνουά.

Μετά από 2 ώρες και 53' επικράτησε με 7-6 (2), 6-7 (2), 6-2 της Ταμάρα Ζίντανσεκ και συνεχίζει στους "8".

Εκεί την Παρασκευή θα παίξει με την έμπειρη Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς που είναι και το φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά.

After a marathon session, @geniebouchard moved past Zidansek 7-6(2), 6-7(2), 6-2. #PragueOpen2020 pic.twitter.com/S1qfJsjuCy

A third set decider!@tamara_zidansek takes the second set, 7-6(2).#PragueOpen2020 pic.twitter.com/jmDtCMjQjy

— wta (@WTA) August 13, 2020