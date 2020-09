Ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα είναι ο 2ος παίκτης που παίρνει το εισιτήριο της πρόκρισης στα ημιτελικά του US Open.

Ο Ισπανός που είναι στο Νο27 και στο παρελθόν έχει φτάσει έως το Νο10 επιστρέφει μετά από το 2017 στα ημιτελικά εκεί όπου θα συναντήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Για να προκριθεί στους "4" ο Ισπανός που θυμίζουμε πως πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά μετά από την αποβολή του Νόβακ Τζόκοβιτς από το τουρνουά επικράτησε μετά από 4 ώρες και 8 λεπτά του Καναδού Ντένις Σαποβάλοφ με 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6, 6-3!

Σπουδαίος ο 21χρονος Καναδός αλλά μέτρησε η εμπειρία του 29χρονου Ισπανού.

Οι πόντοι ήταν 160-152 για τον Σαποβάλοφ όπως και οι άσοι 26-5. Οι winners ήταν 76-33 για τον ηττημένο και τα αβίαστα λάθη 76 για τον Σαποβάλοφ και 42 για τον Μπούστα.

Ο Καναδός έφτασε σε 8/16 μπρέικ πόιντ και ο Ισπανός 5/21.

Fired up

This fifth set is looking like it might go the distance @denis_shapo I #USOpen pic.twitter.com/6H67JngpoM

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020