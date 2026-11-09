Τζόρβας στο Gazzetta Magazino: «Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν - Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα»
Ο Αλέξανδρος Τζόρβας φιλοξενήθηκε στη σημερινή (09/11) εκπομπή του «Gazzetta Magazino by Elabet» και μίλησε για όλους και για όλα και φυσικά για την ομάδα που τον ανέδειξε, τον Παναθηναϊκό.
Ο άλλοτε τερματοφύλακας των «Πρασίνων» μίλησε για το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ στο φετινό πρωτάθλημα, τονίζοντας πως η αγωνιστική εικόνα που έχει δείξει η ομάδα σε αυτές τις πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα σημείωσε πως: «Ευελπιστώ και εύχομαι ολόψυχα να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Πρέπει να το πάρει, γιατί είναι 16 χρόνια χωρίς τίτλο και φέτος έχει κάνει φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν και δείχνει πως είναι σε καταπληκτικό δρόμο για να το πετύχει».
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