Στα ημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Μετά από "μάχη" 3 ωρών και 24 λεπτών και ενώ απώλεσε πανηγυρικά το 1ο σετ επικράτησε τελικά με 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3 του Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς και είναι στους "4" στη Νέα Υόρκη.

Ο Γερμανός (Νο7) που είναι ο πρώτος μετά από το 1995 και τον Μπόρις Μπέκερ που τα καταφέρνει, παρά τα πολλά λάθη του έφτασε μετά από το Australian Open 2020 στον ημιτελικό και στο US Open και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα του Ντένις Σαποβάλοφ με τον Καρένιο Μπούστα.

Ο Κροάτης από την άλλη ήθελε την ημέρα (8/9/2014) που ο συμπατριώτης του Μάριν Τσίλιτς κατακτούσε το US Open να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στον ημιτελικό αλλά ενώ ήταν δυνατός αντίπαλος δεν μπόρεσε να πάρει κανένα από τα 2 τάι μπρέικ και έτσι έμεινε με τη χαρά.

Οι πόντοι ήταν 135-132! Ο Ζβέρεφ είχε 46 και ο Τσόριτς 41 αβίαστα αλλά ο Γερμανός είχε και 12 (2) διπλά σφάλματα! Οι winners ήταν 52-37 για τον νικητή και τα μπρέικ πόιντ 3/8 και 4/15 (Τσόριτς)!

O αγώνας

Στο 1ο σετ ο Μπόρνα Τσόριτς θα κάνει... περίπατο. Με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1, με νέο μπρέικ στο 5-1 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του.

Το 2ο έχει άγρια ομορφιά. Ο Κροάτης θα φτάσει πάλι σε μπρέικ (3-2) αλλά ο Γερμανός θα ισοφαρίσει σε 4-4 με μπρέικ και θα πάρει προβάδισμα που θα κρατήσει έως το τάι μπρέικ.

Το 3ο έχει ωραίο ξεκίνημα. Με φόρα από το 2ο ο Ζβέρεφ θα προηγηθεί με 1-2 με μπρέικ αλλά ο Τσόριτς θα το πάρει αμέσως πίσω για το 2-2. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει και πάλι από το τάι μπρέικ που ήταν μια εύκολη υπόθεση για το Νο7 του κόσμου.

Στο 4ο οι δυο τους θα πηγαίνουν βήμα-βήμα αλλά ο Ζβέρεφ θα κάνει μπρέικ στο 8ο γκέιμ (5-3) και θα κερδίσει το παιχνίδι.

