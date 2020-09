Απίστευτο και όμως αληθινό. Το US Open τελείωσε πριν από λίγη ώρα άδοξα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος (Νο1) στον αγώνα του με τον Καρένιο Μπούστα "έφαγε" μπρέικ με το οποίο ο Ισπανός έφτασε στο 6-5 και πάνω στα νεύρα του χτύπησε με το μπαλάκι την επόπτρια γραμμών.

Έτσι αποβλήθηκε από τον αγώνα και από το US Open στον 4ο γύρο!

O Νόβακ Τζόκοβιτς μετρούσε σερί 26-0 νίκες στο 2020 αλλά σταμάτησε με άδοξο τρόπο αφού ο Ισπανός είναι αυτός που παίρνει τη νίκη μετά από το ατόπημα του Σέρβου.

Ο κανονισμός είναι αυστηρός σε αυτή την περίπτωση και ακόμη και το Νο1 του κόσμου δεν μπορεί να ξεφύγει.

Ο Σέρβος έκανε λάθος και το πλήρωσε! Ήταν το μεγάλο φαβορί μετά και από την απουσία του Ναδάλ και του Φέντερερ για να κατακτήσει το 18ο Grand Slam στη Νέα Υόρκη αλλά έβγαλε μόνος του τα μάτια του!

The moment Hawkeye judges became official in modern tennis https://t.co/UXBAGvGD2Y

Wow, Novak Djokovic could get defaulted here. Hit a lineswoman pretty hard with a ball after getting broken.#USOpen pic.twitter.com/Pz0gc8INbG

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2020