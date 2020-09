Μετά από απουσία ενός έτους η νικήτρια του US Open 2018 Ναόμι Οσάκα επέστρεψε στα ημιτελικά του τουρνουά.

Η Ιαπωνέζα, πρώην Νο1, επικράτησε στον προημιτελικό με 6-3, 6-4 της Αμερικανίδας Σέλμπι Ρότζερς και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με την Τζένιφερ Μπράντι για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Αυτός είναι θα είναι ο 3ος ημιτελικός της σε Grand Slam και η Οσάκα όχι μόνο έχει 2/2 νίκες στους προηγούμενους αλλά στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο σε Νέα Υόρκη και Μελβούρνη.

Η Οσάκα συνέχισε να τιμά την μνήμη των Αφροαμερικανών που έχασαν την ζωή τους από αστυνομική βία στις ΗΠΑ και αυτή την φορά στην μάσκα της ήταν γραμμένο το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ.

Τρία μπρέικ στη σειρά!

Η Οσάκα έδειξε από την αρχή του 1ου σετ πως δεν έχει όρεξη για αστεία. Περίμενε υπομονετικά την αντίπαλο της και στο 6ο γκέιμ έφτασε με μπρέικ στο 4-2.

Η Ρότζερς όμως το πήρε αμέσως πίσω αλλά η Ιαπωνέζα χτύπησε ξανά και με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3 και θα κλείσει στο σερβίς της το σετ.

Στο 2ο σετ, με σπάσει το σερβίς της Αμερικανίδας για το 2-1 και θα τελειώσει το σετ με 6-4.

O αγώνας είχε διάρκεια 1.20'. Οι πόντοι ήταν 67-45 και τα αβίαστα λάθη 8-27!

.@naomiosaka walked out in a George Floyd mask for her night match in Arthur Ashe Stadium.#USOpen pic.twitter.com/stVgUM5xRk

US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020