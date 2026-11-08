Το τετ α τετ του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μαντί Καμαρά.

Ένα ιδιαίτερο τετ α τετ στο Γ. Καραϊσκάκης.

Πριν τη σέντρα του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ο μεγαλομέτοχος των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης είχε χειραψία με τον μέσο του Δικεφάλου Μαντί Καμαρά. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής έπαιξε στους ερυθρόλευκους από το 2018 έως το 2024 και στη συνέχεια μετακόμισε ως ελεύθερος στην Τούμπα.

Οι δύο άνδρες, λοιπόν, είχαν χειραψία και συζήτησαν για λίγο σε καλό κλίμα.