Ο Λεβαδειακός εξέδωσε ανακοίνωση για τις τέσσερις κομβικές φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται στο ματς με την ΑΕΚ.

Την απορία του για την αντίδραση που θα έχουν οι αρμόδιοι για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια εξέφρασε ο Λεβαδειακός, εκδίδοντας μία καυστική ανακοίνωση η οποία περιέχει και βίντεο από την κάθε φάση.

Οι Βοιωτοί προηγήθηκαν στην «Allwyn Arena» με τον Κόμπναν στο 26ο λεπτό, αλλά τελικά ηττήθηκαν με 2-1 χάρη στα γκολ που σημείωσαν οι Γιόβιτς (με πέναλτι στο 51') και Βάργκα (55'). Να σημειωθεί πως η «Ένωση» τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες ελέω αποβολής του Μαρίν στο 80ο λεπτό.

Αναφορά στο θέμα έκανε και ο προπονητής της ομάδας, Ηλίας Χαραλαμπούς τόσο στο flash interview όσο και στη συνέντευξη Τύπου.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός περιμένει με ενδιαφέρον την αντίδραση των αρμόδιων για τη σημερινή διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Το τρακάρισμα δύο παικτών της ΑΕΚ βαφτίστηκε φάουλ, ανακόπτοντας επίθεση του Λεβαδειακού.

Το καταφανέστατο επιθετικό φάουλ επάνω στον Σουτ, με τα απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι, αγνοήθηκε και δόθηκε τελικά παράβαση πέναλτι.

Το καθαρό μαρκάρισμα του Κορνέζου, δόθηκε πέναλτι, που αναγκάστηκε να πάρει πίσω ο διαιτητής Μόσχου μετά από παρέμβαση του VAR.

Το πέναλτι-μαρς επάνω στον Ποπέσκου, πέρασε απαρατήρητο από διαιτητή και VAR.