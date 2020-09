Σπουδαία ημέρα για την Τζένιφερ Μπράντι.

Η 25χρονη Αμερικανίδα πανηγυρίζει την πρώτη της πρόκριση σε ημιτελικό Grand Slam και συγκεκριμένα στο US Open.

Η Μπράντι που είναι στο Νο41 της παγκόσμιας κατάταξης είχε έως σήμερα παρουσίες στον 4ο γύρο (US Open 2017, Australian Open 2017) και πλέον είναι ημιφιναλίστ στο US Open.

Για να φτάσει έως εκεί επικράτησε στον προημιτελικό με 6-3, 6-2 της Γιούλα Πουτίντσεβα. Πλέον η Μπράντι θα περιμένει να δει εάν θα παίξει με την Ναόμι Οσάκα ή με την Σέλμπι Ρότζερς.

Η Αμερικανίδα κυριάρχησε απόλυτα στον προημιτελικό αφού είχε 22-7 winners (6-1) άσοι, 54-40 πόντους και 5/7 μπρέικ πόιντ (2/2). Βέβαια τα αβίαστα λάθη ήταν κατά της (24-9).

Θυμίζουμε ότι η Μπράντι είχε κατακτήσει πριν από λίγες εβδομάδες το τουρνουά του Κεντάκι.

