Η Ζάλγκιρις επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην έδρα της Γιουβέντους και πήρε τη νίκη με 94-85.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση η Ζάλγκιρις, η οποία έφτασε τις οχτώ διαδοχικές νίκες. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας, φιλοξενήθηκαν από τη Γιουβέντους για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε άνετα το διπλό με 94-85.

Κορυφαίος για τη Ζάλγκιρις ήταν ο Ντάστιν Σλίβα, ο οποίος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Για 11 λεπτά αγωνίστηκε και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος είχε 3 πόντους (0/1 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 42-48, 62-60, 85-94

Juventus Διαιτητές: Gvidas Gedvilas, Jurgis Laurinavičius, Ignas Jablonskas # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (F/Fls on) +/- EFF 9 L. Beliauskas * 29:56 21 6/9 (66.7%) 2/4 (50.0%) 4/5 (80.0%) 5/5 (100%) 1 0 1 4 1 0 0/0 2/3 -4 23 6 G. Matulis 12:52 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 1 0/0 1/0 +8 1 14 Š. Beniušis (C) 14:41 10 3/6 (50.0%) 3/6 (50.0%) 0/0 (0%) 4/6 (66.7%) 4 2 2 1 1 2 0/0 2/4 +9 13 7 D. Slavinskas * 24:46 9 3/8 (37.5%) 3/5 (60.0%) 0/3 (0%) 3/7 (42.9%) 3 0 3 2 2 3 0/0 3/7 -17 10 11 K. Pohto 14:54 9 4/4 (100%) 3/3 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 2 0 1 1 1 0/0 4/0 +6 8 2 N. Juršys 00:06 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 -2 0 3 C. Hunter 27:33 19 7/14 (50.0%) 6/11 (54.5%) 1/3 (33.3%) 4/4 (100%) 6 1 5 4 2 1 0/0 2/4 +5 23 5 T. Jones * 24:58 5 2/11 (18.2%) 1/6 (16.7%) 1/5 (20.0%) 0/2 (0%) 1 1 0 1 2 0 0/1 5/4 -24 -8 10 J. Pagenkopf * 26:43 5 2/7 (28.6%) 2/5 (40.0%) 0/2 (0%) 1/2 (50.0%) 2 0 2 5 1 1 0/1 1/2 -13 6 15 E. Nzekwesi * 23:31 7 1/4 (25.0%) 1/3 (33.3%) 0/1 (0%) 5/6 (83.3%) 4 2 2 1 0 2 0/0 1/4 -13 13 - Team / Coach - - - - - - 5 3 8 0 0 0 -/- 0/0 - - - TOTALS 200:00 85 28/63 (44.4%) 21/43 (48.8%) 7/20 (35.0%) 22/32 (68.8%) 31 11 20 19 10 11 0/2 21/28 - 96