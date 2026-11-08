Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 85-94: Όγδοη διαδοχική νίκη

Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 85-94: Όγδοη διαδοχική νίκη

Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 85-94: Όγδοη διαδοχική νίκη

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Η Ζάλγκιρις επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην έδρα της Γιουβέντους και πήρε τη νίκη με 94-85.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση η Ζάλγκιρις, η οποία έφτασε τις οχτώ διαδοχικές νίκες. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας, φιλοξενήθηκαν από τη Γιουβέντους για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε άνετα το διπλό με 94-85.

Κορυφαίος για τη Ζάλγκιρις ήταν ο Ντάστιν Σλίβα, ο οποίος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Για 11 λεπτά αγωνίστηκε και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος είχε 3 πόντους (0/1 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 42-48, 62-60, 85-94

Juventus Διαιτητές: Gvidas Gedvilas, Jurgis Laurinavičius, Ignas Jablonskas
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF (F/Fls on)+/-EFF
9L. Beliauskas *29:56216/9 (66.7%)2/4 (50.0%)4/5 (80.0%)5/5 (100%)1014100/02/3-423
6G. Matulis12:5200/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1010010/01/0+81
14Š. Beniušis (C)14:41103/6 (50.0%)3/6 (50.0%)0/0 (0%)4/6 (66.7%)4221120/02/4+913
7D. Slavinskas *24:4693/8 (37.5%)3/5 (60.0%)0/3 (0%)3/7 (42.9%)3032230/03/7-1710
11K. Pohto14:5494/4 (100%)3/3 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)2201110/04/0+68
2N. Juršys00:0600/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/00/0-20
3C. Hunter27:33197/14 (50.0%)6/11 (54.5%)1/3 (33.3%)4/4 (100%)6154210/02/4+523
5T. Jones *24:5852/11 (18.2%)1/6 (16.7%)1/5 (20.0%)0/2 (0%)1101200/15/4-24-8
10J. Pagenkopf *26:4352/7 (28.6%)2/5 (40.0%)0/2 (0%)1/2 (50.0%)2025110/11/2-136
15E. Nzekwesi *23:3171/4 (25.0%)1/3 (33.3%)0/1 (0%)5/6 (83.3%)4221020/01/4-1313
-Team / Coach------538000-/-0/0--
-TOTALS200:008528/63 (44.4%)21/43 (48.8%)7/20 (35.0%)22/32 (68.8%)3111201910110/221/28-96
Žalgiris Διαιτητές: Gvidas Gedvilas, Jurgis Laurinavičius, Ignas Jablonskas
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK (F/A)PF (F/Fls on)+/-EFF
92E. Ulanovas (C)25:16238/12 (66.7%)5/7 (71.4%)3/5 (60.0%)4/4 (100%)2131200/04/6+423
51A. Butkevičius12:0421/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)1230010/01/0+115
40M. Grigonis *20:30124/7 (57.1%)3/4 (75.0%)1/3 (33.3%)3/3 (100%)0441310/04/3+2811
91D. Sirvydis *15:0142/8 (25.0%)2/2 (100%)0/6 (0%)0/0 (0%)0110100/04/0+4-6
22M. Blaževič *18:50136/7 (85.7%)5/6 (83.3%)1/1 (100%)0/0 (0%)46102201/03/1+1221
9D. Giedraitis21:21124/7 (57.1%)1/4 (25.0%)3/3 (100%)1/2 (50.0%)1121110/01/4+514
34K. Evans *11:2031/5 (20.0%)0/1 (0%)1/4 (25.0%)0/0 (0%)0002210/02/1+10-1
12M. Lo06:5800/2 (0%)0/0 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)0001100/02/0-13-4
14D. Sleva *22:15166/8 (75.0%)4/6 (66.7%)2/2 (100%)2/2 (100%)0223210/04/2+2016
0S. Brown19:2052/7 (28.6%)1/3 (33.3%)1/4 (25.0%)0/0 (0%)2243000/02/1-136
2K. Akobundu-Ehiogu13:1910/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)1450001/01/3-167
7S. Lee13:4631/4 (25.0%)0/3 (0%)1/1 (100%)0/0 (0%)1016000/00/0-77
-Team / Coach------134001-/-0/0-3
-TOTALS200:009435/69 (50.7%)22/38 (57.9%)13/31 (41.9%)11/13 (84.6%)132639201462/028/21-103
@Photo credits: INTIME
     

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