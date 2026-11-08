Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 85-94: Όγδοη διαδοχική νίκη
Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση η Ζάλγκιρις, η οποία έφτασε τις οχτώ διαδοχικές νίκες. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας, φιλοξενήθηκαν από τη Γιουβέντους για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε άνετα το διπλό με 94-85.
Κορυφαίος για τη Ζάλγκιρις ήταν ο Ντάστιν Σλίβα, ο οποίος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Για 11 λεπτά αγωνίστηκε και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος είχε 3 πόντους (0/1 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 42-48, 62-60, 85-94
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|9
|L. Beliauskas *
|29:56
|21
|6/9 (66.7%)
|2/4 (50.0%)
|4/5 (80.0%)
|5/5 (100%)
|1
|0
|1
|4
|1
|0
|0/0
|2/3
|-4
|23
|6
|G. Matulis
|12:52
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0/0
|1/0
|+8
|1
|14
|Š. Beniušis (C)
|14:41
|10
|3/6 (50.0%)
|3/6 (50.0%)
|0/0 (0%)
|4/6 (66.7%)
|4
|2
|2
|1
|1
|2
|0/0
|2/4
|+9
|13
|7
|D. Slavinskas *
|24:46
|9
|3/8 (37.5%)
|3/5 (60.0%)
|0/3 (0%)
|3/7 (42.9%)
|3
|0
|3
|2
|2
|3
|0/0
|3/7
|-17
|10
|11
|K. Pohto
|14:54
|9
|4/4 (100%)
|3/3 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0/0
|4/0
|+6
|8
|2
|N. Juršys
|00:06
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|-2
|0
|3
|C. Hunter
|27:33
|19
|7/14 (50.0%)
|6/11 (54.5%)
|1/3 (33.3%)
|4/4 (100%)
|6
|1
|5
|4
|2
|1
|0/0
|2/4
|+5
|23
|5
|T. Jones *
|24:58
|5
|2/11 (18.2%)
|1/6 (16.7%)
|1/5 (20.0%)
|0/2 (0%)
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|0/1
|5/4
|-24
|-8
|10
|J. Pagenkopf *
|26:43
|5
|2/7 (28.6%)
|2/5 (40.0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50.0%)
|2
|0
|2
|5
|1
|1
|0/1
|1/2
|-13
|6
|15
|E. Nzekwesi *
|23:31
|7
|1/4 (25.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/1 (0%)
|5/6 (83.3%)
|4
|2
|2
|1
|0
|2
|0/0
|1/4
|-13
|13
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|3
|8
|0
|0
|0
|-/-
|0/0
|-
|-
|-
|TOTALS
|200:00
|85
|28/63 (44.4%)
|21/43 (48.8%)
|7/20 (35.0%)
|22/32 (68.8%)
|31
|11
|20
|19
|10
|11
|0/2
|21/28
|-
|96
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|92
|E. Ulanovas (C)
|25:16
|23
|8/12 (66.7%)
|5/7 (71.4%)
|3/5 (60.0%)
|4/4 (100%)
|2
|1
|3
|1
|2
|0
|0/0
|4/6
|+4
|23
|51
|A. Butkevičius
|12:04
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0/0
|1/0
|+11
|5
|40
|M. Grigonis *
|20:30
|12
|4/7 (57.1%)
|3/4 (75.0%)
|1/3 (33.3%)
|3/3 (100%)
|0
|4
|4
|1
|3
|1
|0/0
|4/3
|+28
|11
|91
|D. Sirvydis *
|15:01
|4
|2/8 (25.0%)
|2/2 (100%)
|0/6 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0/0
|4/0
|+4
|-6
|22
|M. Blaževič *
|18:50
|13
|6/7 (85.7%)
|5/6 (83.3%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|4
|6
|10
|2
|2
|0
|1/0
|3/1
|+12
|21
|9
|D. Giedraitis
|21:21
|12
|4/7 (57.1%)
|1/4 (25.0%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50.0%)
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0/0
|1/4
|+5
|14
|34
|K. Evans *
|11:20
|3
|1/5 (20.0%)
|0/1 (0%)
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|0/0
|2/1
|+10
|-1
|12
|M. Lo
|06:58
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0/0
|2/0
|-13
|-4
|14
|D. Sleva *
|22:15
|16
|6/8 (75.0%)
|4/6 (66.7%)
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|3
|2
|1
|0/0
|4/2
|+20
|16
|0
|S. Brown
|19:20
|5
|2/7 (28.6%)
|1/3 (33.3%)
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0%)
|2
|2
|4
|3
|0
|0
|0/0
|2/1
|-13
|6
|2
|K. Akobundu-Ehiogu
|13:19
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|1/0
|1/3
|-16
|7
|7
|S. Lee
|13:46
|3
|1/4 (25.0%)
|0/3 (0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|6
|0
|0
|0/0
|0/0
|-7
|7
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|-/-
|0/0
|-
|3
|-
|TOTALS
|200:00
|94
|35/69 (50.7%)
|22/38 (57.9%)
|13/31 (41.9%)
|11/13 (84.6%)
|13
|26
|39
|20
|14
|6
|2/0
|28/21
|-
|103
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