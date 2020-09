US Open: Η Μέρτενς έβγαλε νοκ άουτ την Κένιν (vid)

Την πρώτη της νίκη επί της Σοφίας Κένιν πέτυχε στον 4ο γύρο του US Open η Ελίζ Μέρτενς.

Η Βελγίδα μετά από 2 ήττες από την Αμερικανίδα νικήτρια του Australian Open 2020 επικράτησε με 6-3, 6-3 σε 1.14' και προκρίθηκε για 2η συνεχή χρονιά στους "8".

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Βικτόρια Αζαρένκα.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Μέρτενς έφτασε με 2 μπρέικ στο 4-1, η Κένιν μείωσε με μπρέικ σε 5-3 αλλά η αντίπαλος της το πήρε αμέσως πίσω για το 6-3.

Στο 2ο έφτανε ένα μπρέικ για το 4-2 που θα την οδηγούσε στη νίκη!

H Σοφία Κένιν είχε 26-7 αβίαστα λάθη και 3-0 διπλά σφάλματα. Οι άσοι ήταν 7-0 για την Βελγίδα και οι winners 23-19 για την Αμερικανίδα η οποία έφτασε σε 1/2 μπρέικ πόιντ έναντι 4/9.

Brady vs Putintseva Osaka vs Rogers S. Williams vs Pironkova Azarenka vs Mertens

The women's quarterfinals are set:

No. 2 seed @SofiaKenin is here and ready to go.#USOpen pic.twitter.com/3NhU6zXXBk

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020