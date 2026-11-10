Μετά την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, η Super League κάλεσε σε απολογία και τον Παναθηναϊκό για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Η 10η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με το πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος να καλεί σε απολογία την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Παναθηναϊκό για παραβάσεις που εντόπισε στα παιχνίδια τους απέναντι σε Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση της Super League

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Τετάρτη, 11-11-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 10/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2556556 από 9/11/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.