Ένα από τα δυνατά σημεία της Εθνική Ελπίδων είναι η άμυνά της και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο δίδυμο Καλογερόπουλου με Αλεξίου στα στόπερ.

Ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων των μπαράζ της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία, για την πρόκριση στα τελικά του Euro U21, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σταθερότητα που προσφέρει το αμυντικό δίδυμο των Αλέξη Καλογερόπουλο και Χρήστο Αλεξίου, με τον πρώτο μάλιστα να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού

Οι δύο νεαροί αμυντικοί έχουν καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας της «γαλανόλευκης», αποτελώντας το δίδυμο που δεν έχει αλλαχθεί ποτέ από τον προπονητή, Γιάννη Ταουσιάνη, σε καμία κρίσιμη αναμέτρηση των προκριματικών, χτίζοντας μια εξαιρετική χημεία στην καρδιά της άμυνας. Μετρώντας συνεχόμενα 90 λεπτά στο πλευρό ο ένας του άλλου έχουν συμβάλλει καταλυτικά ώστε η Εθνική Ελπίδων να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα σε αρκετά παιχνίδια της προκριματικής φάσης.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας φανερώθηκε στα ματς απέναντι στην Μάλτα (5-0 εκτός και εντός έδρας), στην Γεωργία (3-0 εντός και εκτός έδρας) αλλά και στις αναμετρήσεις με τη Βόρεια Ισλανδία (4-0 εντός έδρας/ 1-0 εκτός έδρας), επιβεβαιώνοντας πως τα πολλαπλά cleen sheets οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αμυντική τους προσήλωση.

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αγωνίζεται σταθερά στη Bundesliga 2, με την φανέλα της Νυρεμβέργης, από την οποία αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αφού έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός προσφέρει στην Εθνική την δύναμη στις προσωπικές μονομαχίες και την εμπειρία από τα 90λεπτα του εξωτερικού ενώ είναι ο στόπερ που μπορεί να πάρει την μπάλα από την άμυνα και να την μεταβιβάσει στην επίθεση.

Ο Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις ακαδημίες του Ατρομήτου και έχει συμβάλει σημαντικά και στις ακαδημίες της Ίντερ. Πλέον βρίσκεται στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ ως δανεικός έχοντας πετύχει δύο γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας, κόντρα στον Πανσερραϊκό. Η ικανότητα του να διαβάζει το παιχνίδι και να μπαίνει δυναμικά στις φάσεις, με ταχύτητα και ακρίβεια, είναι από τα ατού που διατηρούν την άμυνα της χώρας σε εξαιρετικό επίπεδο.

Η συνύπαρξή τους στο κέντρο της άμυνας αποτελεί εγγύηση συνέπειας, καθώς η αγωνιστική τους σταθερότητα έχει προσφέρει στην Κ21 την απαραίτητη αμυντική ισορροπία σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Η απουσία αλλαγών στη συγκεκριμένη δυάδα αποδεικνύει την απόλυτη εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται το βάρος των κρίσιμων αποστολών χωρίς να χάνουν τη συγκέντρωσή τους.

Καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ετοιμάζεται για τις καθοριστικές μάχες των μπαράζ με την Ισλανδία, η εμπειρία των συνεχόμενων 90λέπτων, τα αποδεδειγμένα clean sheets και η χημεία αυτού του αχώριστου διδύμου θα αποτελέσουν το βασικότερο «όπλο» για να κλειδώσει η πρόκριση.