Ο Παναγιώτης Φασούλας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και συνέχεια απένειμε κάλεσμα σε όλους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι την ερχόμενη Παρασκευή (13/11).

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας είχε συνάντηση την Τρίτη (10/11) με τον Γιάννη Βρούτση όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, όπως επίσης και οι ερχόμενες εκλογές για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στις 20 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον απένειμε κάλεσμα στους υποψηφίους προέδρους της ΕΟΚ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν όλα τα θέματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Φασούλας ανέφερε:

«Από την πρώτη στιγμήν κατέθεσα ότι δεν είναι ο σκοπός μου ούτε να διοριστώ πρόεδρος, ούτε να βγω πρόεδρος. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας, ξέρουν ότι τι σκέφτομαι για το μπάσκετ.

Καλώ όλους αυτούς που θέλουν να καταθέσουν υποψηφιότητα ως πρόεδροι να κάνουμε μία συζήτηση για όλα τα θέματα πάνω στο μπάσκετ. Τους καλώ λοιπόν την Παρασκευή (13/11), έτσι αυθαίρετα θα το πω, 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα “Γιώργος Κολοκυθάς” στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Να έρθουν να συζητήσουμε. Καλώ και τα Μέσα να είναι εκεί. Να συζητήσουμε, να δούμε το μέλλον του μπάσκετ πώς το βλέπει ο καθένας και εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε ενωτικά».