H μεγάλη επιστροφή της Βικτόρια Αζαρένκα στη Νέα Υόρκη.

Η 32χρονη Λευκορωσίδα επέστρεψε μετά από 5 χρονιά στα προημιτελικά του US Open και ετοιμάζεται για την 5η συμμετοχή της!

Για να φτάσει στους "8" η σούπερ μαμά επικράτησε σε 2.29' με 5-7, 6-1, 6-4 της Τσέχας Καρολίνα Μούτσοβα.

Η Αζαρένκα ήταν φιναλίστ στο US Open το 2012 και το 2013.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Μούτσοβα με 2 μπρέικ θα φτάσει στο 4-1. Η Αζαρένκα θα πάρει πίσω το μπρέικ (4-2) και με νέο μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Η Τσέχα όμως με το 3ο της μπρέικ θα πάρει προβάδισμα 6-5 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς της.

Το 2ο σετ είναι θρίαμβος της Αζαρένκα η οποία με μπρέικ στο 4ο (3-1) και στο 6ο (5-1) θα φτάσει στην ισοφάριση.

Με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 στο 3ο η Λευκορωσίδα αλλά η Τσέχα θα το πάρει αμέσως πίσω (2-2). Η Αζαρένκα θα κάνει νέο μπρέικ (4-3)

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς.

Just a little dance to pass the time @vika7 I #USOpen pic.twitter.com/nmd3Gvx71k

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020