Δεν έχει και καλές αναμνήσεις ο Νόβακ Τζόκοβιτς από τον Καρένιο Μπούστα με τον οποίο θα παίξει την Τετάρτη στον προημιτελικό του Roland Garros.

Όχι, ο Ισπανός δεν είναι φυσικά "κακός δαίμονας" του "Νόλε" αλλά στις 6/9 στον 4ο γύρο του US Open σ' ένα παιχνίδι απέναντι στον Καρένιο Μπούστα ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε αποβλβηθεί επειδή χτύπησε εκτός αγώνα με το μπαλάκι στο λαιμό μια επόπτρια.

Ο Ισπανός είχε φτάσει τότε στον ημιτελικό όπου αποκλείστηκε μετά από το 0-2 με 3-2 από τον Σάσα Ζβέρεφ και ένα μήνα και μια ημέρα μετά, στις 7/10 θα παίξει ξανά με τον Σέρβο στον προημιτελικό του Roland Garros.

Για να φτάσει έως εκεί απέκλεισε με 6-2, 7-5, 6-2 τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ (No186) και για 2η φορά μετά από το 2017 θα παίξει σε προημιτελικό στο Παρίσι.

Για το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης αυτός είναι ο 4ος προημιτελικός σε Grand Slam και στους προηγούμενους 3 είχε 2 προκρίσεις. Τώρα βέβαια θα παίξει με το Νο1 του κόσμου.

Pablo Carreno BOOM

The grabs the two set to love lead.#RolandGarros pic.twitter.com/4SqwhmNjJx

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020