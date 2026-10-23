Η Τορίνο παρέμεινε στο νικηφόρο δρόμο στην Ιταλία, αφού επικράτησε 3-2 επί της Μόντσα και με το τρίτο σερί τρίποντο ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Οι νίκες συνεχίζονται για την Τορίνο. Η Γκρανάτα απέδειξε ξανά πως βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, αφού υπερκέρασε και το εμπόδιο τη Μόντσα με το τελικό 3-2 για να φτάσει τις τρεις νίκες στη σειρά που την έχουν ανεβάσει στην 8η θέση της Serie A.

Το δρόμο της νίκης για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Φιτζ-Κιμ στο 39΄ για το 1-0, το οποίο αποτέλεσε και το σκορ ημιχρόνου. Δυο λεπτά μετά την ανάπαυλα, ωστόσο, οη Μόντσα έπιασε στον ύπνο την Τορίνο και ισοφάρισε με τον Βαρέλα για το 1-1.

Η συνέχεια βέβαια άνηκε και πάλι στη Γκρανάτα. Στο 61΄ο Μπελγκάλι βρήκε δίχτυα για να ανακτήσει το προβάδισμα της ομάδας του, η οποία κλείδωσε το τρίποντο δέκα λεπτά αργότερα με τέρμα του Βλάσιτς. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο 90΄+4΄ με αυτογκόλ του Πάτερσον, αλλά δεν είχαν χρόνο για να επιδιώξουν κάτι περισσότερο.