Η Νις έκανε την ανατροπή με τον Ντιοπ και έφυγε με νίκη 2-1 από την έδρα της Μπρεστ, για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Νις έκανε την ανατροπή με τους Γουαχί και Ντιόπ και επικράτησε 2-1 της Μπρεστ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Έντονο ήταν το πρώτο ημίχρονο μεταξύ των δύο ομάδων. Η Μπρεστ πήρε το προβάδισμα στο 15', όταν ο Ντιούφ έκανε το λάθος και έστειλε τη μπάλα στον Aζόρκ, ο οποίος το εκμεταλλεύτηκε και έγραψε το 1-0. Η Νις από την άλλη, είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει την αντίπαλη εστία.

Στο δεύτερο μέρος ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αμούρα στο 61', η μπάλα έφτασε στα πόδια του Γουαχί και στη συνέχεια σούταρε για το 1-1, ενώ επτά λεπτά αργότερα, ο Ντιόπ παραλίγο με κεφαλιά να κάνει το 1-2 , αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα πιο έξω από το δεξί δοκάρι.

Μπορεί να μην του βγήκε με την πρώτη, αλλά στο 84', ο Ντιόπ πήρε το ριμπάουντ και άλλαξε τον δείκτη του σκορ σε 1-2. Μία μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει είχε η Μπρεστ στις καθυστερήσεις καθώς κέρδισε πέναλτι, ο Λάλα όμως δεν ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα και κάπως έτσι, η Νις έφυγε με τη νίκη.