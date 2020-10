Roland Garros: Την Δευτέρα (14:00) ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ντιμιτρόφ (pic & vid)

Την Δευτέρα γύρω στις 14:00 (ERT Sports) θα αντιμετωπίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στο Παρίσι σ' αγώνα του 4ου γύρου του Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 του κόσμου θα παίξει για πρώτη φορά με τον Βούλγαρο που ήταν στο Νο3 το 2017 και σήμερα είναι στο Νο20 για μια θέση στον προημιτελικό του Roland Garros.

Το παιχνίδι τους θα διεξαχθεί στο "Philippe Chatrier" και είναι το δεύτερο στη σειρά μετά από εκείνο της Κβίτοβα με την Ζανγκ που θα ξεκινήσει στις 12:00.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να φτάσει έως εκεί απέκλεισε τον Αλιάζ Μπέντενε και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ έβγαλε νοκ άουτ τον Καρμπάγιες Μπαένα.

Κανείς από τους δυο παίκτες δεν έχει φτάσει στους "8" στο Roland Garros.

Την ίδια ημέρα θα δούμε μετά από τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ντιμιτρόφ στο ίδιο κορτ τον Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Κάρεν Κάτσανοφ ενώ επιστρέφουν ο Αντρέι Ρούμπλεφ και η Σοφία Κένιν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το πρόγραμμα της Δευτέρας.

A place in the quarter-finals on the line tomorrow...#RolandGarros pic.twitter.com/MpdTDtAvLH

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020