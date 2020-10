Στον 4ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας (Νο6) επικράτησε με 6-1, 6-2 στα 2 πρώτα σετ και στο 3-1 του 3ου ο Αλιάζ Μπέντενε που είχε πρόβλημα στο δεξί πόδι αποσύρθηκε και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στους "16" και θα περιμένει τον αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Μπαένια για να μάθει τον αντίπαλο του.

Είναι η 2η συνεχόμενη χρονιά που ο Έλληνας είναι στον 4ο γύρο στο Παρίσι ενώ πλέον έχει 4 παρουσίες σε 4ο γύρο σε Grand Slam. Το 2019 έφτασε στον ημιτελικό στο Australian Open, το 2018 στον 4ο γύρο στο Wimbledon και το 2019 και 2020 στον 4ο γύρο στο Roland Garros.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1 ώρα και 20'.

Οι πόντοι ήταν 77-41 για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος είχε 11 αβίαστα, 28 winners και 81% στο πρώτο σερβίς. Ο Σλοβένος είχε 30 αβίαστα και 13 winners και 0/2 μπρέικ πόιντ (5/9, Τσιτσιπάς).

Αλάνθαστος και νικητής!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και θα πάει στο 3-0.

Με ένα ακόμη μπρέικ θα γίνει το 4-0 και ο Μπένεντε που θα πάρει ιατρικό τάιμ άουτ για τραυματισμό στο δεξί πόδι στο 5-0 θα μειώσει σε 5-1 αφού σβήσει σετ πόιντ. Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να κλείσει το σετ στο 6-1 σε 28'.

Οι πόντοι στο 1ο σετ είναι 28-11, οι winners 10-2 και τα αβίαστα λάθη 4-8.

Συνεχίζει απτόητος

Με μπρέικ στο 3ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 στο 2ο σετ και ο Μπέντενε με το σερβίς του θα μειώσει σε 3-2.

Το 4-2 είναι για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος με μπρέικ θα φτάσει στο 5-2! Με 3 άσους θα κερδίσει το 8ο γκέιμ και μετά από 1' ώρα αγώνα θα προηγηθεί με 2-0 στα σετ.

Στο ξεκίνημα του 3ου σετ ο Μπέντενε θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 1-0 αλλά ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 4ο για να φτάσει στο 3-1. Στο 5ο γκέιμ θα αποσυρθεί λόγω τραυματισμού ο Αλιάζ Μπέντενε.

Aljaz Bedene is forced to retire from the match.@StefTsitsipas moves on to the fourth round 6-1 6-2 3-1 ret. #RolandGarros pic.twitter.com/tDxRP4s6c0

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020