Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Πάτρας και στον ελληνικό αθλητισμό. Όπως έκανε γνωστό η Παναχαϊκή, ο 16χρονος μπασκετμπολίστας, Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας, σκοτώθηκε σε τροχαίο, μαζί με τον 52χρονο πατέρα του.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η μηχανή στην οποία επέβαναν οι δυο άνδρες εξετράπη και έπεσε με ταχύτητα σε κιγκλιδώματα. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές το δυστύχημα καταγράφηκε σε κάμερα που έφερε στο κράνος του ο πατέρας του νεαρού αθλητή και το video ήδη ελέχεται από τις Αρχές.

Η ανάρτηση της Παναχαϊκής

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».