Νόβακ Τζόκοβιτς: Για 14η φορά στον 4ο γύρο του Roland Garros (vids)

Για 14η φορά σε 16 συμμετοχές ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους "16" στο Roland Garros.

Ο Σέρβος (Νο1) έφτασε στην 71η νίκη του στο Παρίσι και έτσι άφησε στην 3η θέση τον Ρότζερ Φέντερερ (70) αλλά είναι πάντα πίσω από τον Ράφα Ναδάλ που έχει 96.

Για να φτάσει στον 4ο γύρο απέκλεισε το Σάββατο σε 2.08' με 6-0, 6-3, 6-2 τον Κολομβιανό Ντανιέλ Γκαλάν ο οποίος ήταν "μάχιμος" ανά διαστήματα αλλά δεν μπόρεσε να καταφέρει και πολλά απέναντι στο Νο1 του κόσμου.

Επόμενος αντίπαλος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο Ρώσος Κάρεν Κάτσανοφ ο οποίος και επικράτησε με 6-2, 3-6, 6-4, 6-2 του Χιλιανού Κριστιάν Γκαρίν.

Οι πόντοι ήταν 102-66. Ο Τζόκοβιτς είχε 28 αβίαστα και 38 winners και ο Γκαλάν 25-18. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 0/5 και 7/11.

Σ' άλλα παιχνίδια της ημέρας στο ταμπλό των ανδρών, ο Καρένιο Μπούστα απέκλεισε με 6-4, 6-3, 5-7, 6-4 τον συμπατριώτη του Ισπανό Μπαουτίστα Αγκούτ και θα παίξει με τον Γερμανό Αλτμάγιερ στον 4ο γύρο, ενώ ο Μάρτον Φούτσοβιτς έγινε ο πρώτος Ούγγρος μετά από 36 χρόνια που θα φτάσει στον 4ο γύρο.

Ο Μαγυάρος απέκλεισε με 7-5, 6-1, 6-3 τον Βραζιλιάνο Μοντέρο και θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 3 μπρέικ (1-0, 3-0, 5-0) επικράτησε με 6-0 σε 25'.

Εν συνεχεία και στο 2ο ο "Νόλε" θα ξεκινήσει πάλι με μπρέικ (1-0) και στο 4ο γκέιμ (2-1) το παιχνίδι θα διακοπεί για αρκετή ώρα αφού οι διοργανωτές δεν είχαν κλείσει την οροφή και λόγω βροχής ο Γκαλάν γλίστρησε!

Έτσι όλοι περίμεναν να κλείσει η οροφή μετά και από απαίτηση του Τζόκοβιτς. Το παιχνίδι αρχίζει και πάλι με τον Γκαλάν να μειώνει σε 3-2. Ο Κολομβιανός θα πιέσει και θα φτάσει στο 4-3 αλλά ο Σέρβος με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 3ο σετ ο Γκαλάν έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 1-0! Με μπρέικ ο Σέρβος θα φτάσει στο 2-0 και στο 4-1.

Ο Γκαλάν θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς για να μειώσει σε 4-2 αλλά με μπρέικ ο Σέρβος θα τελειώσει στο 6-2 το σετ και το παιχνίδι.

