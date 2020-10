Roland Garros: Μέσα ο Ρούμπλεφ, έξω ο Μπερετίνι (vids)

Ασταμάτητος είναι και στο Παρίσι ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο 22χρονος Ρώσος ο οποίος πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το τουρνουά στο Αμβούργο κερδίζοντας στον τελικό τον Στέφανο Τσιτσιπά έφτασε στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ απέκλεισε με 6-3, 6-2, 6-3 τον Νοτιοαφρικανό Κέβιν Άντερσον με την 28η νίκη του στο 2020 και θα παίξει στον 4ο γύρο, την Δευτέρα, με τον νικητή του αγώνα του Φούτσοβιτς με τον Μοντέιρο.

Από την άλλη εκτός συνέχειας έμεινε το Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης Ματέο Μπερετίνι.

Ο Ιταλός ηττήθηκε με 6-2, 7-6 (5), 6-4 από τον 22χρονο Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάγιερ που είναι στο Νο186 και φυσικά ξεκίνησε από τα προκριματικά.

Ο αντίπαλος του Γερμανού θα προκύψει από τον ισπανικό "εμφύλιο" ανάμεσα στον Μπαουτίστα Αγκούτ και Καρένιο Μπούστα.

"It's nice to meet you!"

First appearance in Paris and first time meeting @fabsantoro for @daniel_altmaier. A little bit starstruck #RolandGarros pic.twitter.com/OV6qmdtcPi

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020