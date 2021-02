Australian Open: Τρένο... στον 4ο γύρο η Ίγκα Σβιάτεκ (vids)

Στον 4ο γύρο του Australian Open προκρίθηκε η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 19χρονη κάτοχος του τίτλου στο Roland Garros 2020 επικράτησε με 6-4, 6-3 της Γαλλίδας Φιόνα Φέρο και θα παίξει στους "16" με το Νο2 κόσμου, την Σιμόνα Χάλεπ.

Η τενίστρια από την Πολωνία προκρίθηκε για 2η συνεχόμενη φορά στον 4ο γύρο στη Μελβούρνη στην 3η της συμμετοχή.

Με την Χάλεπ η Σβιάτεκ είχε αγωνιστεί και στον 4ο γύρο στο Rolland Garros 2020 και είχε επικρατήσει με 6-1, 6-2.

Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη της Σβιάτεκ σε Grand Slam.

Advantage @iga_swiatek goes one up on Fiona Ferro, taking the first set 6-4.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/DVLv2QkjS6

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021